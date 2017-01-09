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Московский патриархат распространяет неправдивую информацию – Филарет

Московский патриархат распространяет неправдивую информацию – Филарет
Заявляя, что на оккупированных территориях Донбасса ведется гражданская война, Московский патриархат откровенно распространяет ложь. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью СМИ прозвучало от патриарха Киевского и всей Руси-Украины, предстоятеля УПЦ КФ Филарета. Он подчеркнул, что УПЦ МП полностью контролируется Россией и, соответственно, проводит аналогичную Кремлю информационную политику.

«В чем суть неправды? Неправда – это когда на Донбассе ведутся агрессивные боевые действия, развязанные Россией, а в Московском патриархате заявляют, что украинцы страдают вовсе не из-за российской агрессии, а из-за гражданской войны, в которой украинцы сражаются с украинцами», - заявил Филарет. При этом он отметил, что российское государство может положить конец этой войне, так как террористы, если их не будет поддерживать Кремль, просто не смогут воевать.

Как известно, совсем недавно патриарх УПЦ КП Филарет совершил визит в районы Донбасса, где проводятся военные действия. В частности, в Донецкой области состоялось общение Филарета с защитниками территориальной целостности, а также он выразил слова поддержки в адрес прихожан УПЦ.
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