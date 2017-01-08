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Доник: украинская армия радует позитивными переменами

Доник: украинская армия радует позитивными переменами
Роман Доник сообщает, что за неделю до выхода первых подразделений 128 горно-пехотной бригады на ротацию из под Донецка, он присутствовал на докладе по готовности ППД для того, чтобы принять людей, которые с начала войны не были в своих ППД. Все ротации проходили на полигонах, - передает replyua.net.

Блогер сообщает на своей странице в Фейсбуке, что за неделю до выхода в ППД (их несколько в разных городах), в казармах были застелены койки чистым бельем и подготовлены бани.

Доник отмечает: «Не знаю, почему меня это так тронуло. Наверное, потому, что обычное умение заботиться о людях кроется в мелочах. Наверное, потому, что это еще совсем недавно было так не свойственно нашей армии. Наверное, потому, что мое знакомство с армией началось в 2014 году, когда тогдашний НГШ генерал-лейтенант Куцин приехал в 93 бригаду проверять готовность к принятию мобилизованных. И на рапорт о недостатке 5 тысяч матрасов, бодренько так ответил: «Ничего страшного, выдадите плащ-палатки. Постелют на койки и будут спать». Блогер признает, что да, конечно не все так просто, хорошо и безоблачно. И с питанием, говорят, есть проблемы у некоторых организмов, когда на праздниках кормят один раз в сутки, а всех недовольных посылают в чопок, бывают неотапливаемые умывальники. Он пишет: «Но надеюсь что это не системно и решаемо».
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