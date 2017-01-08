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Муждабаев: номера отдыхающих в санатории «Миргород» обворовывает персонал

Муждабаев: номера отдыхающих в санатории «Миргород» обворовывает персонал
Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook сообщает о завершении истории, приключившейся с ним на рождественские праздники в санатории «Миргород» – пока он и его товарищи был на процедурах, из номера украли все деньги, которые лежали в самой глубине рюкзака. Обращение в полицию пока никаких результатов не дало, - передает replyua.net.

Муждабаев сообщает: «Мы с товарищами провели тут небольшое расследование, и теперь для себя процентов на 90 уверены, что обворовывает номера отдыхающих в санатории «Миргород» персонал. Точнее, кто-то из персонала, но это не один человек. Мы, естественно, не полиция - улик, отпечатков нет. Но это видно и по отношению персонала к кражам, такому расслаблено-насмешливому. И по тому, что никто даже не создает видимости, что будет искать пропажу, что хотя бы расспросит горничных, обсудит с коллективом ЧП и т.д. Пусть расследует все полиция, которая вызовами в неохраняемые санатории сама не довольна, но, на наш взгляд, в «Миргороде» функционирует система краж у отдыхающих, которая, видимо, многих тут устраивает».

Блогер сообщает, что самое мерзкое в этой истории - это поведение администрации. Она не провела ни одного разговора с персоналом, не выразила каких-либо сожалений, что клиентов санатория обокрали - вообще ничем не поинтересовалась. Видимо, подобные ситуации для них стали нормой. Журналист сообщает, что именно поэтому на этажах не установлены элементарные системы видеонаблюдения, которые, кажется, есть уже везде, а в номерах отсутствуют даже самые примитивные сейфики. Он отмечает: «Нельзя исключать, что воры из персонала делятся с кем-то из администрации санатория. Хотя, как нам сказали сразу несколько человек, гендиректор Александр Данилович Гавловский «человек хороший, за санаторий переживает». Гавловский А. Д. и «Миргородкурорт». Не знаю, мы его не видели. Но, по крайней мере, его сотрудникам проблемы воровства у клиентов демонстративно не интересны. Зато они стали интересны мне».

Муждабаев пишет: «Интересно, как такое возможно в 2017 году на курорте, куда ездят тысячи украинцев (я видел и иностранцев). Интересно, почему на эту ситуацию наплевать мэру Миргорода, для которого эти санатории — градообразующее предприятие. Ему бы заявить, что он лично проконтролирует создание элементарной системы охраны, объявить потенциальным клиентам, что риски для них будут минимизированы. Но ничего этого нет. Видимо, работает принцип совка: приедут, никуда не денутся. Денутся, господа товарищи. Украинцы не быдло, они умеют и им уже есть из чего выбирать. А испорченный за свой счет отдых никому не нужен».

Журналист пишет: «Наверное, видя такое отношение, надо подавать в суд на санаторий «Миргород» за ненадлежащее исполнение договора, качество оказанных услуг. Ведь на безопасность клиентов здесь плюют преднамеренно. Не знаю, чем все закончится, но, по крайней мере, как можно больше людей в Украине узнают о воровстве на курортах Миргорода. Уже будет какая-то польза. Ситуацию надо менять, мне обидно не столько за украденные деньги, сколько за страну, я считаю, что в Украине такой совковщины быть не должно».

Также он добавляет, что перед выездом он и его друзья нашли в дверях записку: «Зайдите в регистратуру». И подумали, что все-таки хотят расспросить о краже, но оказалось — хотят узнать, когда они собирались уехать. Муждабаев заявляет: «Отвечаю: уедем скоро. Неприятности и «славу» за ваше свинство гарантируем».
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