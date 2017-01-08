Под строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне могут выделить 5 тысяч гектаров

Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов, заявил о том, что инвесторы заинтересованы в строительстве солнечных электростанций в Чернобыльской зоне, и уже было подано несколько заявок, сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Вести.
По словам министра, если все заявки будут одобрены, то под строительство электростанций может быть отведено около пяти тысяч гектаров земли. «Чернобыльская зона может стать районом развития и перемен. В зоне отчуждения приоритетной задачей ставится развитие возобновляемой энергии. В первую очередь, мы говорим о ветровых и солнечных станциях, а также о биогазе, однако никто пока не рассматривает торф», подчеркнул Семерак.
Также, по его словам, об этом можно судить по поданным заявкам от различных компаний. В Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отметили, что на каждом определенном участке инвесторы смогут построить солнечные электростанции мощностью до 20 МВт. Некоторое время назад Семерак заявлял, что сейчас рассматривается возможность сдачи в аренду земли в зоне отчуждения.