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Порошенко рассказал, какие книги впечатлили его в прошлом году

Порошенко рассказал, какие книги впечатлили его в прошлом году
На своей странице в Фейсбуке глава государства написал о шести прочитанных в прошлом году книгах, которые произвели на него большое впечатление, сообщает replyua.net.

Также Петр Порошенко отметил, что эти книги, по его мнению, заслуживают самого пристального внимания. Украинский президент написал, что в прошлом году на него произвели впечатление следующие произведения: книга Филевской «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930», книга Светланы Алексиевич "Secondhand time", книга Сергея Жадана «Тамплиеры», книга Александра Палия «25 побед Украины», книга Павла Скоропадского «Воспоминания». Кроме того, главе государства понравилась Антология украинской поэзии двадцатого века. Уже через несколько минут под постом президента начали появляться комментарии пользователей.

В частности, украинцы писали о том, что теперь страной управляет человек, который любит читать книги, и, несмотря на очень плотный график работы, Порошенко умудряется выкраивать время для чтения книг. Пользователи поблагодарили главу государства за список интересной литературы и отметили, что обязательно прочтут эти произведения.
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