Эксперт: Пока украинцы на Донбассе воюют против «русского мира», депутаты от «Оппоблока» строят его в Украине

Как передает replyua.net, доктор филологических наук, академик АН ВШ Украины Лариса Масенко считает, что в то время, когда на востоке украинцы защищают украинскую землю от наступления «русского мира», группа нардепов фракции «Оппозиционный блок» настойчиво пытается продвигать «русский мир» вглубь Украины.
Нардеп Евгений Балицкий вышел с предложением в парламенте обеспечить государственную поддержку по развитию, популяризации и защите русского языка. Не отстал от Балицкого и его однопартиец Александр Нечаев, который назвал главную причину того, что «Крым сал русским» то, что в Крыму постоянно притесняли русский язык, которым, по мнению нардепа, говорил весь полуостров.
«Видимо нардеп Нечаев забыл, что Крым начал говорить по-русски лишь в 1944 году и лишь под дулами сталинских автоматов, когда крымских татар насильственно вывезли. Забывчивый нардеп также не говорит, что за все время независимости Украины в Крыму открыли лишь несколько украинских школ, что на фоне сотен российских школ выглядит, как капля в море», – прокомментировала Лариса Масенко.