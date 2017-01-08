Энергосистема Украины полностью готова к сильным морозам, - Минэнерго

Энергетическая система Украины сможет работать даже в условиях очень низкой температуры воздуха, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства угольной промышленности и энергетики.
В сообщении говорится о том, что все украинские предприятия энергетической отрасли подготовились к работе при самых низких температурах воздуха, и они обеспечат надежное энергоснабжение всех потребителей даже в самые сильные морозы. Нужно отметить, что Министерство энергетики отдало распоряжение всем энергогенерирующим и энергоснабжающим предприятиям Украины принять меры в связи с резким похолоданием, которые помогут обеспечить нормальную работу в условиях очень низкой температуры воздуха. Каждая компания уже успела подготовить соответствующую документацию.
В документах утвержден новый график работы и дежурства сотрудников и руководства в выходные дни. Кроме того, были полностью укомплектованы аварийно-восстановительные бригады специалистов, которые смогут предотвратить аварийные отключения, а также устранить последствия аварий в кратчайшие сроки.