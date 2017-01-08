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«Нафтогаз» готовится к провокациям со стороны России

«Нафтогаз» готовится к провокациям со стороны России
В компании «Нафтогаз» не исключают, что в связи с резким понижением температуры в Украине «Газпром» может устроить какие-то провокации. Как сообщает replyua.net, об этом сотрудники компании написали на своей странице в Фейсбуке.

«И теперь проследите за тем, что будет происходить. Сильные морозы затронули Украину лишь немного, и такая ситуация продлится несколько дней. Настоящие арктические морозы сейчас наблюдаются в России, и вполне можно ожидать ситуацию, что «Газпрому» не хватит ресурсов на обогрев РФ, а также для экспорта в страны Евросоюза. Крайней снова попытаются сделать Украину», говорится в сообщении. Также в компании подчеркнули, что не удивятся любой провокации со стороны России и уже ждут самую любимую песню – Украина отбирает газ из подземных хранилищ.

«Но это наш газ, мы для этого его и закачивали, чтобы потом отбирать. Помогать «Газпрому» нашими запасами мы не обещали. Когда ему не хватает газа, у Украины его нет», подчеркнули в компании. Напомним, что ранее «Нафтогаз» обвинил российский «Газпром» в подготовке искусственного кризиса.
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