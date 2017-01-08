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В ГСЧС проинформировали о стабильной ситуации на дорогах Украины

В ГСЧС проинформировали о стабильной ситуации на дорогах Украины
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о том, что по состоянию на утро воскресенья, 8 января, на дорогах Украины больше нет автомобильных заторов, передает replyua.net.

В пресс-службе ведомства отметили, что самая тяжелая ситуация складывалась в Одесской области. Спасатели ликвидировали в семи районах области тринадцать заторов, и из них удалось высвободить пять автобусов и 262 автомобиля. В ГСЧС подчеркнули, что в других областях ситуация нормальная, кроме того, из-за простоя на дорогах никто из водителей и пассажиров не получил обморожений. Из-за сильных снегопадов движение было ограничено в Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. За последние сутки спасатели высвободили из заторов почти шестьсот автомобилей, в которых находились около полутора тысяч человек.

Из-за непогоды на сегодняшний день полностью обесточены 35 населенных пунктов, расположенных в Волынской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Аварийные бригады продолжают ремонтные работы. По всей стране пару дней назад были развернуты пункты обогрева, сейчас в Украине их насчитывается 3,8 тысяч.
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