Доник: украинский бизнес ждут большие перемены

Роман Доник пишет, что ему нравится, когда бизнес «киты» и другие рыбешки помельче прошлого десятилетия, задорно пуская пузырики из прохудившегося брюшка идут ко дну. Уходит потихоньку эпоха бездарного управления отжатым и украденным. Идет в прошлое эпоха, когда многомиллионный бизнес мог держаться на плаву благодаря схемам и распилам. Уходит эпоха, когда бизнес мог быть успешным только благодаря связам и «тягам», - передает replyua.net.
Доник сообщает: «Я уже как то говорил, что нас ждет жесткий передел рынка среднего и малого бизнеса. Будет и крупный делиться, но там запас прочности на порядок выше и деньги другие. Будут отмирать те, кто вел бизнес, используя не знания и умения, а украденные ресурсы и связи. Причем жесткий не по процессу, а по результатам. Люд, которые ведут бизнес потому что кто-то подарил, папа/мама/муж денег дал, любовник/любовница купила, муж прокурор отмывается, жена судья легализует доходы, в принципе примерно так же и ведут этот самый бизнес. И поскольку навыков управления процессами нет, от слова совсем, а подбор персонала на уровне длинных ног, подвешенного языка (это не о сексуальной нагрузке) и родственников, то освобождающиеся работники там, тоже не особо высокого уровня на счет поработать».
По его мнению, в большинстве своем там работаю люди, которые не кляты не мяты и не отрабатывают и половины своих зарплат – все они скоро начнут вылетать на улицу. Он пишет: «И таких маленьких и средних фирм и фирмочек будет не просто много, а очень много. Очень много объектов и бизнесов, купленных и отжатых «по случаю» или про запас начнут просить денег. А вот возможностей срубить денег или заказов/тендеров, по старым схемам, чтоб поддержать такой бизнес, с каждым днем, надеюсь, все меньше и меньше. И рано или поздно, нужно будет сбрасывать все, что не приносит прибыли и не эффективно. А такого на нашем рынке, как ни странно - большинство. С одной стороны, это не очень то и радует, но с другой стороны, лично для меня, качество услуг, а часто и товаров, которые мы получаем, уже давно за нижней границей приемлемого. И что-то нужно менять. И чем быстрее начнем, тем лучше для нас всех. Правда, наверное, мы этого «лучше» уже можем не застать».