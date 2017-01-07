Рядом с Межигорьем выросли имения судьев и прокуроров

На расстоянии полукилометра от Межигорья, резиденции беглеца Виктора Януковича, выросло несколько новых имений украинцев, занимающих государственные должности. Как информируют «Наші гроші» ссылаясь на выписки из реестра прав на недвижимость, свое имение в этом районе возвела супружеская пара, работающая в прокуратуре, Рогатюк, судья Апелляционного суда Киева Олег Левчук, а также родственные души зампрокурору Киевской области Милевскому.
Как передает replyua.net, ранее пресса информировала, что в Лазаревом, что в Новых Петровцах стоит дом бывшего премьера Арсения Яценюка. В аналогичном районе также расположена постройка любовницы Януковича Любови Полежай, но это имение в настоящее время находится под арестом прокуратуры. Как удалось выяснить, дома в Лазаревом саду достаточно дорогие, их стоимость составляет порядка двух миллиардов «зеленых», а сама земля – больше, чем 6 тысяч долларов за одну сотку.
Сообщается также, что между домами Полежай и бывшего главы Кабмина расположен особняк на 389 квадратов с хозяйственными постройками, который является имением прокурора отдела информационно-статистической работы Генеральной прокуратуры Ксении Рогатюк. За ее супруга, Игоря Рогатюка, известно, что ранее он занимал пост зампрокурора Черкасской области, однако в октябре 2014-го он попал под люстрацию. До июля текущего года он был безработным, но с этого момента получил должность старшего преподавателя отдела подготовки прокуроров по надзору.