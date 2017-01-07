валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Рядом с Межигорьем выросли имения судьев и прокуроров

Рядом с Межигорьем выросли имения судьев и прокуроров
На расстоянии полукилометра от Межигорья, резиденции беглеца Виктора Януковича, выросло несколько новых имений украинцев, занимающих государственные должности. Как информируют «Наші гроші» ссылаясь на выписки из реестра прав на недвижимость, свое имение в этом районе возвела супружеская пара, работающая в прокуратуре, Рогатюк, судья Апелляционного суда Киева Олег Левчук, а также родственные души зампрокурору Киевской области Милевскому.

Как передает replyua.net, ранее пресса информировала, что в Лазаревом, что в Новых Петровцах стоит дом бывшего премьера Арсения Яценюка. В аналогичном районе также расположена постройка любовницы Януковича Любови Полежай, но это имение в настоящее время находится под арестом прокуратуры. Как удалось выяснить, дома в Лазаревом саду достаточно дорогие, их стоимость составляет порядка двух миллиардов «зеленых», а сама земля – больше, чем 6 тысяч долларов за одну сотку.

Сообщается также, что между домами Полежай и бывшего главы Кабмина расположен особняк на 389 квадратов с хозяйственными постройками, который является имением прокурора отдела информационно-статистической работы Генеральной прокуратуры Ксении Рогатюк. За ее супруга, Игоря Рогатюка, известно, что ранее он занимал пост зампрокурора Черкасской области, однако в октябре 2014-го он попал под люстрацию. До июля текущего года он был безработным, но с этого момента получил должность старшего преподавателя отдела подготовки прокуроров по надзору.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кошмари росіян збулись: НАТО на порозі – блогер
Важное за сутки
06 янв 2017
4539

Блогер із Донецька: російських військових на Донбасі немає, а якщо і є, то вони майже не «паляться»

Блогер під псевдонімом «Фашик Донецький» продовжує ділитись історіями, які відбуваються в окупованому Донецьку, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель».

Последние новости

Конфронтация Трампа с Путиным будет более серьезной, чем была у Обамы, - Портников

Израиль урежет финансирование ООН на 6 миллионов долларов в 2017 году

У мережі глузують з підставного «оточення» Путіна

Манн: Израилю следует как можно скорее выйти из позорных соглашений по соблюдению прав человека

Нусс розповів для чого Порошенко найняв американських лобістів

Рядом с Межигорьем выросли имения судьев и прокуроров

Портников: как Трамп оказался у Путина на крючке

Доник о благотворительности Фельдмана за чужой счет

Эксперт анонсирует подъем экономического сектора Украины в 2017-м

Умланд: президентство Ле Пен испортит отношения между Францией и Украиной

Савченко не выполняет свои обещания

В СБУ не поддерживают публикацию списка военнопленных на оккупированных территориях

В Киеве появились тридцать пунктов обогрева

Власти Израиля решили сократить взносы в ООН из-за скандальной резолюции

Артем Прима установил абсолютный рекорд в гонке преследования в Оберхофе

Керри сделал новое заявление о стене на границе с Мексикой

Трамп разрушит существующий сегодня миропорядок – Бессмертный

Госстат: в декабре быстрее всего дорожали овощи и молоко

Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ

Продажи авто резко возрастут в 2017 году

 Новости за день