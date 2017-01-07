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Эксперт анонсирует подъем экономического сектора Украины в 2017-м

Эксперт анонсирует подъем экономического сектора Украины в 2017-м
В личной работе Андрес Аслунд, эксперт Atlantic, выразил мнение, что спустя 36 месяцев после событий на Майдане в Киеве в Украинском государстве стабилизировался экономический сектор и более того, он готов начать свой подъем.

Как информирует replyua.net, Аслунд отмечает, что Украина многого смогла добиться за последние три года. В перечь позитивных моментов, по мнению Аслунд, входит сокращение дефицита бюджета с десяти до трех процентов от ВВП. В это же время на уровне 80 процентов стабилизировался госдолг Украинского государства, хоть в Международном валютном фонде боялись, что он выйдет из-под контроля. Кабинет министров Украины, по словам эксперта, сократил налог на зарплату в два раза, с 45 до 22 процентов.

Экономика в третьем квартале минувшего года выросла на два процента, однако ее обвал на протяжении двух предыдущих лет составил почти двадцать (17) процентов. В текущем же году, согласно мнению Аслунда, Украине стоит заняться улучшением качества государственных услуг. Эксперт отмечает, что наступивший год должен начаться для государства с реформы госуправления, которую Украинское государство должно проводить в сотрудничестве с Европейским союзом. Огромные структуры Кабмина необходимо сделать более простыми, прозрачными и открытыми. Также автор работы акцентирует свое внимание на первые небольшие шаги в реформах систем здравоохранения и образования. Сейчас прогнозы сообщают о росте в ВВП Украины в 2017 году на уровне двух или трех процентов. Однако в этом году страну должен ожидать значительно больший экономический рост, который будет оживлен экспортом в страны ЕС, Китай, а также Ближний Восток.





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