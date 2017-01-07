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Артем Прима установил абсолютный рекорд в гонке преследования в Оберхофе

Артем Прима установил абсолютный рекорд в гонке преследования в Оберхофе
Гонка преследования, завершившаяся некоторое время назад в Оберхофе, преподнесла множество различных сюрпризов всем биатлонистам, сообщает replyua.net.

В немецком Оберхофе погода преподнесла самые неприятные сюрпризы – дул сильный ветер, а температура опустилась до 11 градусов мороза, из-за чего спортсменам пришлось тяжело не только на дистанции, но и на огневых рубежах. Мазали абсолютно все, и лишь король биатлонного мира Мартен Фуркад только один раз не закрыл мишень, благодаря чему стал абсолютным победителем пасьюта, выиграв у своего ближайшего преследователя Арнда Пайффера больше минуты. Третье место вырвал на финишной прямой у норвежца Свендсена итальянец Доминик Виндиш.

Украинец Артем Прима смог установить рекорд гонок преследования. Он стартовал на далеком 57-ом месте, однако на финиш пришел девятым, отыграв 48 позиций! Причем интересен и тот факт, что Прима допустил два промаха. Рекорд удалось установить благодаря тому, что большинство биатлонистов допустили по 5-7 промахов на четырех огневых рубежах.
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