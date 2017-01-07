валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Госстат: в декабре быстрее всего дорожали овощи и молоко

Госстат: в декабре быстрее всего дорожали овощи и молоко
Государственная служба статистики обнародовала информацию о том, какие продукты питания больше всего подорожали в декабре 2016 года, информирует replyua.net.

Оказалось, что лидером по росту цен стали овощи, подорожавшие сразу на семь процентов, далее идет молоко, прибавившее в цене 6,4 процента, на третьем месте масло, подорожавшее на 5,6 процентов. Также в декабре на 4,9 процентов повысились в цене творог и сыр, на 2,1 процента – хлеб, на 0,6 процента – макаронные изделия. Сахар прибавил в цене 1,6 процентов, подсолнечное масло – 0,2 процента, яйца – 1,7 процентов, рыба – на 0,4 процента, мясо – на 0,8 процентов. Безалкогольные напитки не дорожают и не дешевеют уже длительное время.

Что касается продуктов, на которых цена в декабре снизилась, то в первую очередь нужно отметить фрукты, которые подешевели на 2,6 процентов. В месячном измерении цены на табачные изделия и спиртные напитки прибавили больше трех процентов. Однако в Госстате отметили, что в прошедшем году была и позитивная новость – борщовый набор подешевел сразу на одиннадцать процентов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кошмари росіян збулись: НАТО на порозі – блогер
Важное за сутки
06 янв 2017
4194

Блогер із Донецька: російських військових на Донбасі немає, а якщо і є, то вони майже не «паляться»

Блогер під псевдонімом «Фашик Донецький» продовжує ділитись історіями, які відбуваються в окупованому Донецьку, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель».

Последние новости

Эксперт анонсирует подъем экономического сектора Украины в 2017-м

Умланд: президентство Ле Пен испортит отношения между Францией и Украиной

Савченко не выполняет свои обещания

В СБУ не поддерживают публикацию списка военнопленных на оккупированных территориях

В Киеве появились тридцать пунктов обогрева

Власти Израиля решили сократить взносы в ООН из-за скандальной резолюции

Артем Прима установил абсолютный рекорд в гонке преследования в Оберхофе

Керри сделал новое заявление о стене на границе с Мексикой

Трамп разрушит существующий сегодня миропорядок – Бессмертный

Госстат: в декабре быстрее всего дорожали овощи и молоко

Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ

Продажи авто резко возрастут в 2017 году

Немцы заподозрили Путина в кибератаке на ОБСЕ

Трамп рассказал подробности встречи с представителями спецслужб

На вечеринку Обама пригласил больше людей, чем Трамп на свою инаугурацию

Подробности трагического инцидента в аэропорту США

Эксперты назвали несколько способов похудения после праздников

Ле Пен не исключает выхода Франции из ЕС

В зоне АТО боевики били по всем направлениям, - есть раненые

Система упрощенной регистрации лекарств начала работать в Украине

 Новости за день