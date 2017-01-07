Госстат: в декабре быстрее всего дорожали овощи и молоко

Государственная служба статистики обнародовала информацию о том, какие продукты питания больше всего подорожали в декабре 2016 года, информирует replyua.net.
Оказалось, что лидером по росту цен стали овощи, подорожавшие сразу на семь процентов, далее идет молоко, прибавившее в цене 6,4 процента, на третьем месте масло, подорожавшее на 5,6 процентов. Также в декабре на 4,9 процентов повысились в цене творог и сыр, на 2,1 процента – хлеб, на 0,6 процента – макаронные изделия. Сахар прибавил в цене 1,6 процентов, подсолнечное масло – 0,2 процента, яйца – 1,7 процентов, рыба – на 0,4 процента, мясо – на 0,8 процентов. Безалкогольные напитки не дорожают и не дешевеют уже длительное время.
Что касается продуктов, на которых цена в декабре снизилась, то в первую очередь нужно отметить фрукты, которые подешевели на 2,6 процентов. В месячном измерении цены на табачные изделия и спиртные напитки прибавили больше трех процентов. Однако в Госстате отметили, что в прошедшем году была и позитивная новость – борщовый набор подешевел сразу на одиннадцать процентов.