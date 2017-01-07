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Система упрощенной регистрации лекарств начала работать в Украине

Система упрощенной регистрации лекарств начала работать в Украине
В Украине теперь работает упрощенная система регистрации лекарственных препаратов, и с этого года на регистрацию лекарств из стран Евросоюза, а также из Канады, США, Австралии, Японии и Швейцарии будет уходить не больше 17 дней, сообщает replyua.net со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Ведомство разместило сообщение на своей странице в Фейсбуке, где говорится о том, что Министерством юстиции было зарегистрировано и размещено соответствующее сообщение о приказе МЗ, благодаря которому на регистрацию препаратов будет уходить не больше 17 дней. Такое нововведение позволит быстро увеличить ассортимент лекарственных препаратов в украинских аптеках.

В настоящий момент в Украине зарегистрировано порядка десяти тысяч лекарственных препаратов. Напомним, что ранее эта процедура могла занять от одного года до двух лет, и, если производители не хотели ее упрощать, начинали действовать коррупционные схемы. Украинские пациенты были ограничены в выборе препаратов, однако теперь проблема решится очень быстро.
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