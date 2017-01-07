валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Стало известно количество претендентов на должность главы Нацполиции

Стало известно количество претендентов на должность главы Нацполиции
По состоянию на сегодняшний день заявки на участие в конкурсе на должность руководителя Нацполиции подали примерно двадцать человек, передает replyua.net. Соответствующее заявление озвучил Иван Варченко, занимающий должность советника главы МВД Украины. При этом он отметил, что возможность подачи заявок завершается 8 января текущего года. Затем члены консультационной конкурсной комиссии начнут рассматривать поданные документы после 15 января, в обнародование списка претендентов запланировано на середину января.

Советник добавил, что определенной части людей не удастся пройти конкурсный отбор из-за того, что они не отвечают нормам, указанных в принятом ВР законе о Нацполиции. По словам Варченко, преимущественная часть подавших документы просто не знакомы с нормативной базой. «Все претенденты, прошедшие процедуру формальной оценки и проверки, будут допущены до собеседования. «В конечном итоге, ми выберем двух или трех человек, кандидатуры которых, согласно ранее данным обещаниям, рассмотрит министр и подаст на рассмотрение премьер-министра, для принятия Кабмином окончательного решения по руководителю Нацполиции», - рассказал советник министра.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт объяснил, как Порошенко удалось сменить тональность Путина в отношении Украины
Важное за сутки
06 янв 2017
10764

Эксперт объяснил, как Порошенко удалось сменить тональность Путина в отношении Украины

Сокоординатор общественной организации «Права справа» Дмитрий Снегирев в эфире «Громадського радио» рассказал, как постепенно произошла смена тенденций. По мнению эксперта, как только украинский

06 янв 2017
5355

Эксперт рассказал, что кроется за планом Путина вывести войска из Сирии

Судя по информации о том, что Путин принял решение частично вывести свои войска из Сирии, можно прийти к выводу, что в ближайшей перспективе у России нет планов начинать в других регионах этой страны

Последние новости

Трамп рассказал подробности встречи с представителями спецслужб

На вечеринку Обама пригласил больше людей, чем Трамп на свою инаугурацию

Подробности трагического инцидента в аэропорту США

Эксперты назвали несколько способов похудения после праздников

Ле Пен не исключает выхода Франции из ЕС

В зоне АТО боевики били по всем направлениям, - есть раненые

Система упрощенной регистрации лекарств начала работать в Украине

Стало известно количество претендентов на должность главы Нацполиции

«Укрзализныця» продемонстрировала VIP-вагоны в поездах, - фото

Россия не обойдется без транзита газа через Украину – эксперт

В Гидрометцентре дали позитивный прогноз на следующую неделю

Войны будут продолжаться, пока есть Путин – Шендерович

Каспаров рассказал о печальных перспективах России

Шендерович: Путин готовится к противостоянию с россиянами

Обама заявил, что его пугает настрой республиканцев по отношению к Путину и демократам

Доклад американских спецслужб базировался только на данных из соцсетей и СМИ, - WikiLeaks

Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты

Госстат: в 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов

Пономарев: команда Трампа будет договариваться с Россией и проигнорирует Украину

На Рождество погода в Украине резко ухудшится

 Новости за день