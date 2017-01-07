Стало известно количество претендентов на должность главы Нацполиции

По состоянию на сегодняшний день заявки на участие в конкурсе на должность руководителя Нацполиции подали примерно двадцать человек, передает replyua.net. Соответствующее заявление озвучил Иван Варченко, занимающий должность советника главы МВД Украины. При этом он отметил, что возможность подачи заявок завершается 8 января текущего года. Затем члены консультационной конкурсной комиссии начнут рассматривать поданные документы после 15 января, в обнародование списка претендентов запланировано на середину января.
Советник добавил, что определенной части людей не удастся пройти конкурсный отбор из-за того, что они не отвечают нормам, указанных в принятом ВР законе о Нацполиции. По словам Варченко, преимущественная часть подавших документы просто не знакомы с нормативной базой. «Все претенденты, прошедшие процедуру формальной оценки и проверки, будут допущены до собеседования. «В конечном итоге, ми выберем двух или трех человек, кандидатуры которых, согласно ранее данным обещаниям, рассмотрит министр и подаст на рассмотрение премьер-министра, для принятия Кабмином окончательного решения по руководителю Нацполиции», - рассказал советник министра.