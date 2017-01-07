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«Укрзализныця» продемонстрировала VIP-вагоны в поездах, - фото

«Укрзализныця» продемонстрировала VIP-вагоны в поездах, - фото
Компания «Укрзализныця» показала всем пассажирам новые комфортабельные купе, или вагоны-салоны, которые оснащены всем необходимым для путешествия на дальнее направление, передает replyua.net.

В сообщении компании говорится о том, что такие VIP-вагоны – это настоящий комфортабельный отель на колесах. Салон оборудован спальным купе, столовой, большим залом и кухней. Что касается удобств на кухне, то пассажиры найдут там микроволновую печь, холодильник, электроплиту. В большом зале можно разместиться на диване, также он оборудован телевизором, компьютером. В спальне имеется не только кровать, но и кондиционер, ванная комната, тумба, шкаф и стол. В зависимости от конструкции вагона, в таких салонах могут путешествовать от пяти до одиннадцати пассажиров. Кроме того, в каждом вагоне имеются отдельные помещения для обслуживающего персонала и охраны.

Чтобы приобрести билет в такой вагон, нужно подавать заявку не позднее, чем за пять суток до отправления поезда. Все вагоны оплачиваются одинаково – по цене одиннадцати взрослых билетов по тарифам мягких вагонов с двухместными купе СВ.

«Укрзализныця» продемонстрировала VIP-вагоны в поездах, - фото
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