Россия не обойдется без транзита газа через Украину – эксперт

У РФ нет возможности увеличит поставки «голубого топлива» чтобы покрыть кратковременные пики спроса со стороны европейских стран на обходящие Украину маршруты. Как передает replyua.net, соответствующее мнение в своем блоге написал известный аналитик в сфере газа Михаил Корчемкин, возглавляющий компанию East European Gas Analysis. Он подчеркнул, что на днях, учитывая значительное понижение температуры воздуха, со стороны российской газовой компании «Газпром» был увеличен транзит газ. Вместе с тем, Корчемкин напомнил, что прописанные условия транзита газа Россия постоянно нарушает, но Киев, несмотря ни на что, продолжает бесперебойно поставлять топливо через свою территорию.
Как известно, украинская сторона выражает опасение из-за того, что после введения Россией в эксплуатацию газопроводов в обход Украины, в 2019 году, после завершения срока действия договора на транспортирование в европейские страны российского газа, объем украинского транзита обнулится. По мнению руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, Украина может сохранить статус транзитной страны, если руководить отечественной ГТС станут европейские компании.