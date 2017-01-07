валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Россия не обойдется без транзита газа через Украину – эксперт

Россия не обойдется без транзита газа через Украину – эксперт
У РФ нет возможности увеличит поставки «голубого топлива» чтобы покрыть кратковременные пики спроса со стороны европейских стран на обходящие Украину маршруты. Как передает replyua.net, соответствующее мнение в своем блоге написал известный аналитик в сфере газа Михаил Корчемкин, возглавляющий компанию East European Gas Analysis. Он подчеркнул, что на днях, учитывая значительное понижение температуры воздуха, со стороны российской газовой компании «Газпром» был увеличен транзит газ. Вместе с тем, Корчемкин напомнил, что прописанные условия транзита газа Россия постоянно нарушает, но Киев, несмотря ни на что, продолжает бесперебойно поставлять топливо через свою территорию.

Как известно, украинская сторона выражает опасение из-за того, что после введения Россией в эксплуатацию газопроводов в обход Украины, в 2019 году, после завершения срока действия договора на транспортирование в европейские страны российского газа, объем украинского транзита обнулится. По мнению руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, Украина может сохранить статус транзитной страны, если руководить отечественной ГТС станут европейские компании.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт объяснил, как Порошенко удалось сменить тональность Путина в отношении Украины
Важное за сутки
06 янв 2017
10764

Эксперт объяснил, как Порошенко удалось сменить тональность Путина в отношении Украины

Сокоординатор общественной организации «Права справа» Дмитрий Снегирев в эфире «Громадського радио» рассказал, как постепенно произошла смена тенденций. По мнению эксперта, как только украинский

06 янв 2017
5355

Эксперт рассказал, что кроется за планом Путина вывести войска из Сирии

Судя по информации о том, что Путин принял решение частично вывести свои войска из Сирии, можно прийти к выводу, что в ближайшей перспективе у России нет планов начинать в других регионах этой страны

Последние новости

Трамп рассказал подробности встречи с представителями спецслужб

На вечеринку Обама пригласил больше людей, чем Трамп на свою инаугурацию

Подробности трагического инцидента в аэропорту США

Эксперты назвали несколько способов похудения после праздников

Ле Пен не исключает выхода Франции из ЕС

В зоне АТО боевики били по всем направлениям, - есть раненые

Система упрощенной регистрации лекарств начала работать в Украине

Стало известно количество претендентов на должность главы Нацполиции

«Укрзализныця» продемонстрировала VIP-вагоны в поездах, - фото

Россия не обойдется без транзита газа через Украину – эксперт

В Гидрометцентре дали позитивный прогноз на следующую неделю

Войны будут продолжаться, пока есть Путин – Шендерович

Каспаров рассказал о печальных перспективах России

Шендерович: Путин готовится к противостоянию с россиянами

Обама заявил, что его пугает настрой республиканцев по отношению к Путину и демократам

Доклад американских спецслужб базировался только на данных из соцсетей и СМИ, - WikiLeaks

Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты

Госстат: в 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов

Пономарев: команда Трампа будет договариваться с Россией и проигнорирует Украину

На Рождество погода в Украине резко ухудшится

 Новости за день