валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Госстат: в 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов

Госстат: в 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов
Государственная служба статистики Украины обнародовала накануне свой экспресс-выпуск, в котором говорится о том, что в 2015 году инфляция в нашей стране превысила 44 процента, в 2016 году она была значительно ниже – на уровне 12,4 процентов, информирует replyua.net.

В публикации Госстата сообщается, что в декабре 2016 года цены на потребительском рынке по сравнению с ноябрем 2016 года выросли почти на один процент, а по итогам всего прошлого года – на 12,4 процента. Уровень инфляции в 2016 году полностью совпал с ранее опубликованным прогнозом Нацбанка. Нужно отметить, что в 2015 году инфляция в Украине была самой высокой, начиная с 1995 года. Больше двадцати лет назад цены выросли на 181 процент, а вот в 2008 году, когда начался мировой экономический кризис, инфляция в нашей стране достигала 22,3 процентов.

Чуть выше она была в 2014 году, когда Крым присоединился к России и начались военные действия на востоке Украины, - 24,9 процентов. По прогнозам Национального банка Украины, в текущем 2017 году уровень инфляции в стране не должен превысить восьми процентов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Россияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа
Важное за сутки
06 янв 2017
24001

Россияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Оказывается, помимо того, что у дочери избранного президента США Дональда Трампа весьма украинское имя Иванка, так и у самого Трампа есть близкая подруга украинка, модель, экс-ведущая телеканала

06 янв 2017
9335

Эксперт объяснил, как Порошенко удалось сменить тональность Путина в отношении Украины

Сокоординатор общественной организации «Права справа» Дмитрий Снегирев в эфире «Громадського радио» рассказал, как постепенно произошла смена тенденций. По мнению эксперта, как только украинский

06 янв 2017
8035

Москва шокирована кандидатом на должность главы американской нацразведки

СМИ сообщают о том, что претендентом на должность руководителя американской национальной разведки, судя по всему, станет 73-летний Дэниэл Котус, ранее работавший сенатором от штата Индиана, передает

Последние новости

Каспаров рассказал о печальных перспективах России

Шендерович: Путин готовится к противостоянию с россиянами

Обама заявил, что его пугает настрой республиканцев по отношению к Путину и демократам

Доклад американских спецслужб базировался только на данных из соцсетей и СМИ, - WikiLeaks

Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты

Госстат: в 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов

Пономарев: команда Трампа будет договариваться с Россией и проигнорирует Украину

На Рождество погода в Украине резко ухудшится

Трамп не увидел последствий вмешательства России в президентские выборы в США

Каспаров: уход Путина станет крахом государственности

Эксперты опровергли миф о влиянии стресса на вес человека

Клинтон хочет баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

АП наняла команду для лоббирования интересов Украины

Стрельба в аэропорту США: 5 погибших, 37 пострадавших

«Газпром» розширив заявку на транзит газу Україною

Блогер із Донецька: російських військових на Донбасі немає, а якщо і є, то вони майже не «паляться»

Історик: в Україні почали цькувати чергового реформатора

Що думають в Росії про дороги, Путіна і Донбас (відео)

Трамп продовжує покривати росіян у справі про кібер-напади на США

Терористів потіснили у Мосулі

 Новости за день