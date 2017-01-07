АП наняла команду для лоббирования интересов Украины

В Администрации президента Украины заявили о том, что для лоббирования интересов нашей страны была нанята компания BGR Group, которая была основана Хейли Байбуром, губернатором штата Миссисипи и бывшим председателем комитета Республиканской партии, сообщает replyua.net со ссылкой на DW.
Такая информация появилась на сайте отдела регистрации иностранных агентов Минюста США. Американская компания подала заявление на сайт 1 января этого года. Адрес клиента при этом значился как «Банковая, 11, Киев». В документах указано, что целью деятельности компании в Украине станет усиление связей между Украиной и США, а также поощрение частных предпринимателей из США инвестиций в Украину.
BGR Group и Байбур в конце прошлого года договорились с Киевом о выработке и внедрении стратегий в сфере правительственных связей и развития бизнеса. Также в документах речь идет об организации различных встреч с должностными лицами США. Киев, в свою очередь, будет выплачивать компании 50 тысяч долларов каждый месяц как минимум до конца этого года.