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«Газпром» розширив заявку на транзит газу Україною

«Газпром» розширив заявку на транзит газу Україною
Російський «Газпром», незважаючи на рожеві мрії його очільників про побудову альтернативних українському маршрутів транзиту газу, збільшив заявку на транспортування блакитного палива українською ГТС, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Каспаров.ру».

Так, сьогодні, шостого січня 2017 року, стало відомо, що від російського газового монополіста «Газпрому» надійшла заявка на збільшення обсягів транзиту газу територією України – до двохсот сімдесяти восьми мільйонів кубометрів. Відповідну інформацію поширив речник «Укртрансгазу» Максим Белявський.

Крім того, Белянський поділився поточною статистикою щодо діяльності компанії. Зокрема, у зв’язку з пониженням температури було прийнято рішення збільшити добовий забір газу із підземних газосховищ. Відповідний показник зросте приблизно на шістдесят чотири відсотки (на сорок мільйонів кубів газу). Відтак, добовий забір газу сягне ста кубометрів блакитного палива на добу – порівняно з шістдесятьма мільйонами метрів кубічних газу двома днями раніше. Обсяг відбору в сто мільйонів кубометрів на добу – це вісімдесят три відсотки потужності українських підземних газосховищ, і таких об’ємів має бути достатньо для задоволення потреб всіх споживачів газу.
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