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Савченко вскоре обнародует списки заложников и пропавших без вести

Савченко вскоре обнародует списки заложников и пропавших без вести
На своей странице в Facebook исключенная из «Батьківщини» парламентарий Надежда Савченко оставила сообщение, в котором дала обещание обнародовать перечень украинских военнослужащих, которые попали в плен к террористам «ЛДНР», а также тех граждан Украины, которые считаются пропавшими без вести.

Как информирует replyua.net, парламентарий написала: «Списки бойцов АТО, которые находятся в заложниках, а также тех, кто без вести пропали на востоке страны, которые у меня появились в результате встречи в столице Беларуси, и те, что я собрала со времени моего освобождения из российского плена, вскоре будут обнародованы мной».

Напомним, в последнее время в сторону народного депутата Украины Надежды Савченко поступает очень много критики. В основном это происходит из-за того, что 7 декабря парламентарий в Минске провела встречу с главными террористами «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницким соответственно в присутствии представителя Российской Федерации в минской подгруппе. В свою очередь украинская сторона узнала об этой встрече только из средств массовой информации. Как известно, переговоры были по поводу обмена пленными. Но, несмотря на эту встречу, террористы продолжают тормозить процесс обмена заложников.
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