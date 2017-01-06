В Украине появится еще один соевый завод

Осенью 2017 года в Украине будет введен в эксплуатацию еще один соевый завод, который собирается открыть частное предприятие «Виктор и К», информирует replyua.net со ссылкой на «Урядовый курьер». В сообщении говорится о том, что на предприятии будут трудиться около тысячи человек.
Правда, пока не сообщается, в каком городе компания планирует открыть новое предприятие. В компании «Виктор и К» сообщили о том, что сейчас подходит к завершению строительство терминала по хранению продукции и очистных сооружений, и эти объекты будут полностью компьютеризированы. В настоящее время на предприятии трудятся порядка двух тысяч человек. Мощности завода хватает на то, чтобы за сутки перерабатывать около 400-500 тонн семян, кроме того, предприятие может ежедневно производить от 170 до 210 тонн масла.
На единовременном хранении на двух элеваторах могут находиться до 17 тысяч тонн продукции. Напомним, что ранее эксперты заявили о том, что украинские производители в ближайшее время начнут наращивать экспорт соевого масла, и в текущем сезоне экспорт может достигать 170 тысяч тонн.