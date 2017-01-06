Эксперт рассказал о важной проблеме с вооружением украинских военных на передовой

Сейчас у бойцов ВСУ
нет патронов, способных пробить новейшие бронежилеты российских военных. Как передает replyua.net
, такая точка зрения в интервью изданию «Апостроф» была озвучена руководителем компании Defense Express Сергеем Згурецом в качестве комментария договоренности фирмы «Укроборонпром» с компанией «Aeroscraft» (США
) относительно производства винтовок М16 в Украине. По словам эксперта, на сегодняшний день используемые украинскими военными боеприпасы изготавливались еще в советские времена. Более того, Згурец отметил, что те штатные образцы, которые используют войска НАТО, тоже не имеют тех пробивных способностей, которые являются необходимыми для ВСУ.
«Говоря о том, что украинская армия переоснащается новейшим стрелковым оружием, обязательно нужно соотносить все эти задания с настоящим угрозами. Суть этих реальных угроз заключается в повышении показателя броневой защиты войск России и тем, что украинские военные не имеют патронов, которые бы могли пробить их бронежилеты», - сказал эксперт.
Еще в октябре прошлого года журналист Дмитрий Лыховий заявлял, что в Украине не удалось решить проблему с изготовлением патронов для военнослужащих ВСУ.
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