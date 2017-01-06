Доходы от Евровидения в Киеве будут намного меньше расходов на конкурс

Виктория Романова, исполнительный продюсер Евровидения-2017, заявила о том, что расходы на конкурс превысят доход от его проведения, однако такие траты необходимы для поддержания имиджа Украины, сообщает replyua.net со ссылкой на Громадьске.
По словам Романовой, Евровидение всегда было имиджевым проектом, и от его проведения нельзя отказываться. «Можно сказать, что это не расходы, а инвестиции. Эти средства нужно рассматривать только так. Все прекрасно понимают, что такие конкурсы затратные, и расходы не маленькие, однако речь идет об инвестициях в Украину, в ее имидж, в инфраструктуру, а также в будущее страны», подчеркнула Романова.
Нужно отметить, что расходы на Евровидение, которое пройдет в Киеве в мае этого года, могут достигнуть 430 миллионов гривен, а доход от конкурса не будет превышать двухсот миллионов гривен. В Евровидении-2017 будут принимать участие 43 страны, что является абсолютным рекордом за последние годы. В Украине пока не называют участника, который представит нашу страну.