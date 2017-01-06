Життю Януковича нічого не загрожувало - начальник УДО

Керівник Управління державної охорони України Гелетей Валерій каже, що на життя колишнього президента Віктора Януковича ніхто не чинив навіть спроби замаху. Про це він розповів під час розмови з представниками газети «Сьогодні», передає replyua.net.
«Під час проведеного раніше внутрішнього розслідування жодного факту замаху не було встановлено», - зазначив він. «Було проведено опитування серед військовослужбовців Управління державної охорони, які знаходилися в тих самих кортежах Януковича, в яких він перетинав кордон з Росією при втечі, але які відмовилися їхати разом з ним. Жоден із них не розповідав про якісь проблеми з замахом на життя Януковича ні під час втечі, ні до того моменту», - розповів Гелетей.
Однак він зауважив, що не може заперечувати можливості того, що голова охорони президента-втікача Кобзар Костянтин міг доповідати Януковичу про нібито якісь замахи. «Знаючи, який був боязкуватий Янукович, не можу заперечувати можливого нагнітання обстановки шляхом розповідей про замахи з боку начальника охорони Кобзаря. Також йому це було вигідно, оскільки таким чином він зростав у очах власного боса», - пояснив Гелетей. Як відомо, під час допиту в московському суді Янукович розповідав, що під час втечі його кортеж розстрілювали з кулеметів.