Интерсити не смог доехать до Львова, сломавшись в пути

Вечером 5 января поезд Интерсити, следовавший по маршруту Дарница-Трускавец, сломался в пути, не доехав до Львова около сорока километров. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, опоздание поезда составило около полутора часов.
Пассажиры сильно возмутились произошедшим – по их словам, когда поезд сломался, было отключено электроснабжение, вагоны перестали отапливаться. Дежурный Львовской железной дороги чуть позже сделал объявление о том, что Интерсити возобновил движение лишь после полуночи, и в скором времени приехал на вокзал Львова. Причины поломки Интерсити пока не уточняются. Напомним, что сейчас Интерсити курсирует в усиленном режиме из-за большого числа пассажиров в зимние каникулы.
На направление Дарница-Львов были введены дополнительные рейсы, которые будут отправляться до конца каникул. Кроме того, 8 и 9 января дополнительные поезда отправятся из Киева. Нужно также отметить, что сейчас Интерсити в тестовом режиме ездит по маршруту Киев-Перемышль, и заполняемость поезда почти достигла 50 процентов, о чем накануне сообщали в «Укрзализныци».