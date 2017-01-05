В ОРДЛО признали Луганск и Донецк Украиной, - СБУ

Помощник председателя Службы безопасности Украинского государства Юрий Тандит, общаясь с журналистами «Лига.нет», поведал историю о том, как в ходе последней встречи с сеепаратистами ОРДЛО, во время которой мы передали террористам пятнадцать пленных, боевики признали частью Украинского государства оккупированные ими Луганск и Донецк.
Как информирует replyua.net, Тандит заявил: «Во время переговоров, который состоялись, когда Украина передавала пятнадцать пленных боевикам, и Ольга Кобцева и Дарья Морозова признали, что и Луганск, и Донецк являются частью Украинского государства. Они это сами заявили и более того у нас имеется даже запись таких их слов».
В это же время он подчеркнул, что по настоящий момент, несмотря на такие вот признания террористов ОРДЛО, на территориях, которые пока что не находятся под контролем украинской стороны, продолжают происходить задержания патриотов Украинского государства. К примеру, террористы самопровозглашенной «Луганской народной республики» взяли в плен пенсионера. А произошло это потому, что пожилой человек разместил украинскую национальную символику. Помощник главы СБУ добавил: «Последним временем, к сожалению, начали осуществляться задержания украинских граждан, патриотов, которые любят Украину, на оккупированных землях».