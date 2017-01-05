Украина проведет еще одни стрельбы вблизи Крыма

Влад Пономарь на своей странице в Фейсбуке поделился важными позитивными новостями об украинской армии. В частности, ВСУ планируют провести еще одни стрельбы вблизи Крымского полуострова, - передает replyua.net.
Пономарь пишет: «Минобороны Украины сегодня заявило, что не будет ограничиваться предыдущими стрельбами в Херсонской области и сделает их регулярными. В связи с этим вблизи оккупированного Крымского полуострова скоро пройдут еще одни ракетные испытания – такое заявление сделал Степан Полторак во время выступления на «5 канале». Полторак подчеркнул, что украинские власти намерены сделать подобные учения регулярными и будут проводить их по мере надобности.
Также блогер сообщает, что порадовал позитивными новостями «Укроборонопром» - совместно с ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева он в ближайшее время начнет серийное производство беспилотных летательных аппаратов. Первую партию планируют выпустить в количестве 100 штук. Также Пономарь пишет, что сегодня президент Украины подписал закон, который предусматривает право для участников АТО на назначения досрочной пенсии.