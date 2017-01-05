На перевалах Закарпатья ликвидируют последствия стихии

Сегодня утром, 5 января, на перевалах Закарпатья последствия стихии устраняют 50 спасателей, кроме того, с раннего утра было ограничено движение большегрузного транспорта в Закарпатской области, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс.
В сообщении говорится о том, что легковой транспорт движение продолжает, однако спасателям пришлось эвакуировать 87 легковушек, застрявших в снегу. Также на дорогах Закарпатья сегодня работали 15 единиц техники. В некоторых населенных пунктах было прервано электроснабжение, но к этому часу его удалось восстановить. В нескольких районах сошли лавины. В Тячевском районе последствия схода лавины удалось ликвидировать, однако спасатели продолжают работать в Хустском районе, где остаются заблокированными шесть автомобилей. В этих авто находились 11 человек, никто из них не пострадал, все они благополучно выбрались из своих авто.
Пока из снежных завалов будут вытаскивать автомобили, все эти люди будут находиться в Ольшанском доме-интернате, расположенном неподалеку. Синоптики пока не прогнозируют улучшения погодных условий в Закарпатской области. Сегодня здесь ожидаются шквалистый ветер и метели, а уже ночью температура начнет резко понижаться.