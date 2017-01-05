Эксперт: Наиболее удачным местом для расположения Национального пантеона Героев станет Аскольдова Могила или Владимирская горка

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Новость о том, что останки писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы будут перезахоронены в Украине снова подняла вопрос о создании Национального пантеона Героев, где бы могли храниться останки выдающихся украинцев. Своим мнением по поводу создания пантеона в эфире «Громадського радио» поделился председатель Украинского всемирного координационного совета Михаил Ратушный.По его словам, вопрос пантеона стоит глубоко. Это должна быть или Аскольдова Могила, Владимирская горка, или какое-то другое место, где достойные люди, которые внесли особый вклад в стремлении к независимости Украины, должны быть положены в Национальный пантеон. «Мы понимаем, что это символические могилы и есть определенный субъективизм, но такой пантеон должен быть создан», – отметил Михаил Ратушный.Ученый отметил, что много украинцев разбросаны по всему миру и понятно, что государство Украина ни в ближайшем будущем, ни сейчас, когда мы хороним людей с войны на востоке, не сможет собрать эти остатки. «Много тел нет, мы не похороним Хмельницкого, Мазепу, но такой пантеон надо создать. Туда должны ходить школьники, туда должны приходить люди и поклоняться памяти, потому что Украина веками была безгосударственна, но веками ее действующие деятели, а это сотни, если не тысячи, стремились, чтобы этот народ жил свободно, богато и в своем свободном государстве», – рассказал Михаил Ратушный.