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Верховная Рада приглашает Ле Пен посетить зону АТО

Верховная Рада приглашает Ле Пен посетить зону АТО
Ирина Фриз, член группы по межпарламентским связям с Францией, на своей странице в Фейсбуке написала о том, что Верховная Рада готова организовать для Марин Ле Пен поездку в зону АТО, сообщает replyua.net.

По словам Фриз, она лично может организовать такое путешествие. «После заявления Ле Пен о присоединении Крыма к России я лично готова организовать поездку французского политика на Донбасс. Ле Пен должна своими глазами увидеть то, какая ситуация складывается в Украине. Также Ле Пен может посмотреть в зоне АТО, какие там последствия «русского мира», написала депутат. По мнению Фриз, Марин Ле Пен – настоящая патриотка своей страны, и после визита на Донбасс она полностью изменит свою позицию не только по Крыму, но и по всей Украине.

«Все знают, что Ле Пен финансирует Кремль, однако даже, несмотря на это, у нее недостаточно внешнеполитического опыта, а также ей не хватает информации, чтобы оценить последствия российской политики и ситуацию в Украине. Ле Пен не понимает всей роли РФ во внешнеполитических процессах», отметила Фриз.
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