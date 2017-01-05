Верховная Рада приглашает Ле Пен посетить зону АТО

Ирина Фриз, член группы по межпарламентским связям с Францией, на своей странице в Фейсбуке написала о том, что Верховная Рада готова организовать для Марин Ле Пен поездку в зону АТО, сообщает replyua.net.
По словам Фриз, она лично может организовать такое путешествие. «После заявления Ле Пен о присоединении Крыма к России я лично готова организовать поездку французского политика на Донбасс. Ле Пен должна своими глазами увидеть то, какая ситуация складывается в Украине. Также Ле Пен может посмотреть в зоне АТО, какие там последствия «русского мира», написала депутат. По мнению Фриз, Марин Ле Пен – настоящая патриотка своей страны, и после визита на Донбасс она полностью изменит свою позицию не только по Крыму, но и по всей Украине.
«Все знают, что Ле Пен финансирует Кремль, однако даже, несмотря на это, у нее недостаточно внешнеполитического опыта, а также ей не хватает информации, чтобы оценить последствия российской политики и ситуацию в Украине. Ле Пен не понимает всей роли РФ во внешнеполитических процессах», отметила Фриз.