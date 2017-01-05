Зняти Пашинського з Альп та допитати - адвокат

Адвокати потерпілого В’ячеслава Хімікуса вимагають від органів прокуратури провести негайний допит народного депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського, який на дорозі перед Новим роком прострелив ногу людині. Про це адвокат Паринова Марина зазначила на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
У своєму повідомленні захисниця зазначила, що Хімікус, який з вогнепальним пораненням знаходиться у лікарні, протягом 12 годин давав свідчення правоохоронцям в той час, як народний депутат Пашинський, за даними ЗМІ, знаходиться на відпочинку в Альпах, катаючись на лижах та насолоджуючись відпусткою. «Ми вважаємо, що нардепа потрібно допитати негайно. Вимагаємо цього від 5-го січня у прокуратури», - наголосила Паринова.
«Просимо активних українців, які також проводять своєї новорічні канікули в Альпах, за слушної нагоди передавати цю інформацію Пашинському. А зовсім не байдужих просимо надсилати фото з відпочинку правопорушника», - закликає адвокат. Як повідомлялося, 31-го грудня 2016 року близько о 17-й годині, повертаючись додому зі своєю дружиною, нардеп Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який допомагав виштовхати автомобіль на неосвітленій лісовій дорозі.