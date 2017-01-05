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«Укрзализныця» увеличила количество проданных билетов на поезд Киев-Перемышль

«Укрзализныця» увеличила количество проданных билетов на поезд Киев-Перемышль
Поезд Киев-Перемышль, который курсирует в тестовом режиме, начала пользоваться популярностью у пассажиров, и на десять день движения, 1 января, удалось продать почти половину билетов, информирует replyua.net со ссылкой на Александра Красноштана, заместителя начальника департамента пассажирских перевозок «Укрзализныци».

По его словам, было продано около пяти тысяч билетов за все время с начала движения этого поезда. В общей сложности реализовано пять тысяч билетов, и поезд перевез порядка двух с половиной тысяч пассажиров, и такие данные берутся с учетом заранее проданных билетов на это направление. Первые дни пассажиров было немного, однако 1 января в поезде была занята почти половина мест – со станции Перемышль путешествовали 268 пассажиров, а всего в поезде 579 кресел.

Напомним, что поезд Интерсити+ пока курсирует в тестовом режиме с конца 2016 года. Он станет новым экспериментом «Укрзализныци», и, если удастся набрать нужное число пассажиров, этот поезд может совершать уже регулярные рейсы в Польшу.
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