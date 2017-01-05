Деканоідзе оцінила себе як політика

Колишній керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе не виключає можливості того, що вона займеться політикою в Україні на державному рівні. Про це вона розповіла під час спілкування з кореспондентами, передає replyua.net.
«Все можливо… Поки що я про це серйозно не думала. Навіть не знаю, що відповісти. Про політику особливо не думала. Проте, якщо буде потрібно, я можу вкладати свої знання та досвід у майбутнє українського народу», - відповіла вона на відповідне запитання від журналістів. Відповідаючи на запитання, чи загрожує нинішньому керівнику Міністерства внутрішніх справ України Арсену Авакову дострокова відставка, Деканоідзе зазначила: «Особисто я для цього не бачу жодних вагомих підстав. Тому моя відповідь – ні. Я не вбачаю відставник Авакова найближчим часом». В той самий час вона наголосила, що діючий міністр внутрішніх справ доволі сильна особистість, яка має за плечима досвід та знання, які також будуть корисними для України. як відомо, 14-го листопада минулого року Хатія Деканоідзе заявила, що йде у відставку. Вона пояснила, що виконала всі завдання, які перед нею стояли, а тепер хоче зайнятися особистими справами, зокрема, приділити більше уваги своєму сину.