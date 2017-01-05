Керівникам лікарень та шкіл заповнювати е-декларації не обов'язково

Директори загальноосвітніх навчальних закладів від тепер не зобов’язані заповнювати електронні декларації про статки та доходи. Про це йдеться у вирішальних положеннях до закону щодо Вищої ради правосуддя, які набули чинності від 5-го січня 2017 року, пише видання «Українські новини», передає replyua.net.
Згідно до нововведення, вимога обов’язково заповнювати електронну декларацію не буде поширюватися на чиновників, які займають посади в організаціях та установах, які займаються основною діяльністю у сфері соціального обслуговування населення, професійної та соціальної реабілітації інвалідів та дітей з інвалідністю, соціального захисту ветеранів бойових дій та учасників антитерористичної операції.
Також не зобов’язані заповнювати е-декларацію керівники установ з охорони здоров’я. виключенням з постанови являються керівники центрального, міського та обласного рівня установ охорони здоров’я. Також звільнення від обов’язкового заповнення електронних декларацій керівники закладів культури та мистецтва, установ, які займаються реконструкцією та відновленням історичних пам’яток, фізичного виховання, спортивних секцій та національно-патріотичного виховання.