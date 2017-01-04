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Польские эксперты пояснили, почему Варшава обиделась на Киев

Польские эксперты пояснили, почему Варшава обиделась на Киев
Факт присвоения бывшим главой украинского государства Виктором Ющенко звания героя Украины Степану Бандере вызвал чувство обиды у главы партии «Право и справедливость», ныне имеющей в парламенте Польши большинство, Ярослава Качинського. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Радио Свобода» заявил известный в Польше политический эксперт и публицист Павел Решка. Более того, он утверждает, что в отношении с Украиной со стороны Качинського был поставлен значительный акцент на вопросы исторического характера. В том числе, Павел Решка считает, что ныне сложившиеся отношения между Варшавой и Киевом являются результатом отношений Польши и Украины в период, когда должности президентов занимали, соответственно, Лех Качинський и Виктор Ющенко. Публицист подчеркнул, что между политиками были установлены дружеские отношения и они достигли договоренности не принимать решений, способных стать помехой для карьеры коллеги.

При этом Решка рассказал, что еще семь лет назад братья Качинськие начали обижаться на Виктора Ющенко после того, как тот подписал указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.

В свою очередь, профессор политологии Антоний Дудек отметил, что Ярослав Качинський посетил Майдан в Киеве и он совершенно очевидно выступает за интеграцию Киева в ЕС и НАТО, однако события трагедии на Волыни наложили свой отпечаток на отношения Качинського и ее партии к Украине.
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