Захист Януковича звинувачує Печерський суд у порушенні прав людини

Захисники колишнього президента України Віктора Януковича наполягають на тому, щоб свідчення їхнього підзахисного було заслухано через суд. Про це повідомляє адвокатська фірма, яка займається справами президента-втікача, інформує replyua.net.
Адвокати вважають протиправним позбавлення Печерським районним судом Києва Януковича права на правосуддя та права надавати суду покази. «Ми напередодні Нового року подали позов та сподіваємось на те, що рішення Окружного адміністративного суду Києва змусить Печерський суд виконати вимоги статті 55 та 129 Конституції України та статті 6 Конвенції про захист прав людини. Ми хочемо, щоб Віктора Януковича було допитано офіційно через суд», - розповів адвокат Віталій Сердюк.
Також він зазначив, що Печерський суд «постійно відмовляє» Януковичу в поясненні за всіма висунутими йому підозрами, зокрема, державної зради. «А це у свою чергу серйозне порушення прав людини на особистий захист, який гарантований цілим рядом нормативно-правових актів. Це загрожує пану Януковичу винесенням необґрунтованого судового рішення», - вважає Сердюк. Він підкреслив, що в Україні існує цілий ряд нормативно-правових документів, які передбачають право бути допитаним у рамках справи, в якій висувається обвинувачення.