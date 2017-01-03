Пользователи соцсетей возмущены пророссийской ведущей канала СТБ (видео)

Алла Ковальчук, которая ведет на телеканале СТБ программу «Все буде смачно», 2017-й год встретила просмотром выступления главы Кремля Владимира Путина, передает replyua.net. Кроме того, на соответствующем видео празднования Ковальчук, опубликованном на канале «Кременчуг Today» на видеохостинге YouTube ведущая наглядно показала, что не уважает государственный гимн Украины. В частности, согласно содержанию видео, Ковальчук заявила, что так как в России Новый год наступает на час раньше, чем в Украине, украинцы, согласно давней традиции, должны встретить этот праздник. Кроме того, ведущая предложила выпить тост за граждан России. Затем Ковальчук с насмешкой исполнила пару строк украинского гимна.
Пользователи Facebook с большим негодованием прокомментировали такое поведение Аллы Ковальчук. Так, Вера Прокопенко написала, что кухарки должны быть только на кухне. При этом она выразила надежду, что ведущая, заявляющая о том, что украинцы и россияне – один народ, «полетит, как фанера над Парижем». Согласна с Прокопенко пользователь Facebook Nataliya Tsetsarkina из Донецка. По ее словам, люди, отмечающие Новый год по московскому времени и слушающие речи Путина, вызывают крайнее отвращение.