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Украинский продюсер рассказал, как можно закрыть артистам доступ в РФ

Украинский продюсер рассказал, как можно закрыть артистам доступ в РФ
Известный в Украине продюсер Владимир Бебешко в интервью журналистам «Обозревателя» рассказал, что для того, чтобы отечественные артисты не ездили в Россию для выступлений, должен быть принят специальный закон, передает replyua.net. В таком случае, по мнению продюсера, артистам и двум миллионам украинских граждан, ездящим в Россию на заработки, будет ясно, что в агрессивное государство поездки запрещены. «Пока же это все разрешается, пускай все, кто хотят, ездят, однако это будет только на их совести. Нынче такой закон отсутствует, хотя и есть совесть», - считает Бебешко.

Более того, он посоветовал артистам из РФ, как не оказаться в «черных списках», составленных украинскими властями. «В данном случае нет ничего сложного: если человек распространяет негативные заявление о моей стране, утверждая, что в ней при власти оказались бандеровцы и бандиты, их въезд в страну недопустим. Не вижу смысла посещения Украины людей, относящихся к нам плохо», - уверен продюсер. По его словам, если артисты из России симпатизируют Украине, их не стоит включать в подобные «черные списки». Таких людей можно приглашать в Украину, и давать им проводить концерты вне зависимости от того, на каком он будет языке, уверен Бебешко.
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