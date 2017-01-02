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Доник: дело не в Порошенко, а в системе, которая не изменилась

Доник: дело не в Порошенко, а в системе, которая не изменилась
Роман Доник на своей странице в социальной сети Facebook пишет, что проблемы в Украинской армии никуда не делись, несмотря на то, что она сменила свое название. Однако не стоит винить в них лишь президента Украины, - передает replyua.net.

Он сообщает: «Я не знаю деталей. Но я знаю, что подобное могло быть. Потому, что отношение к солдату у нас до сих пор как в РККА. И Дело не в президенте Украины Петре Порошенко. Дело в системе, которая не изменилась. Дело в офицерах, родом из СССР, для которых солдат – синоним слову говно. Таких много – их даже больше чем вы думаете. Просто они сейчас затаились».

Доник подчеркивает: «В нашей армии сейчас изменилась зарплата и название – контрактная. А в остальной РККА доминирует. Потому, что это в порядке вещей – подготовить поломанную технику для передачи и после снятых кадров, забить на нее. И точно так же забить на бойцов, как только уехали высшие начальники. Вот такие вещи нужно расследовать и выжигать каленым железом. Я очень надеюсь, что слетят погоны хоть у кого-то. И руководитель ОТУ Мариуполь полковник Красота, слезет со стакана и вместо синьки займется делом. А лучше пусть у…бн…т на пенсию».
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