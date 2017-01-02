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Политолог: Порошенко имеет шансы пойти на второй срок, и он будет бороться за это

Политолог: Порошенко имеет шансы пойти на второй срок, и он будет бороться за это
Верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко будет вести борьбу, чтобы остаться гарантом Конституции Украинского государства еще на один срок, о чем заявил Фладимир Фесенко, политолог, председатель Центра прикладных политических исследований «Пента», пишет «Главред».

Как информирует replyua.net, Фесенко заявил: «Для главы государства период минувшего года являлся достаточно многозначным и, по всей вероятности, не легким. Петру Порошенко довелось повстречать целый ряд громких скандалов и нареканий в свою сторону, однако они не прекратились в кошмар для него. Ему удалось не просто сохранить власть, а даже сделать ее более мощной. Его показатели пришли в норму после первых шести месяцев 2016 года. Гарант Конституции имеет все возможности пойти на очередной срок главенства в стране. Однако и вызовов при этом стало гораздо больше. По всей вероятности, Петр Порошенко будет вести борьбу за президентское кресло».

В это же время политолог подчеркнул, что Украинское государство имеет также перспективы. Он отметил: «У Украины, как у государства, имеются перспективы. А вот какие именно – это зависит от общественности. Судьба нашей страны будет зависеть от выбора наших детей, останутся ли они жить в Украине, или покинут ее пределы».
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