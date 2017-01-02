Украина и США начнут выпуск стрелкового оружия согласно образцам Альянса

Госконцерн «Укроборонпром», а точнее госкомпания «Укроборонсервис», которая входит в его состав, начнет масштабный выпуск стрелкового оружия совместными усилиями с предприятием из Штатов Aeroscraft по стандартам Североатлантического Альянса. Такое сообщение было обнародовано канцелярией госконцерна.
Как информирует replyua.net, в сообщении пресс-центра «Укроборонпрома» отмечается, что такие действия являются результатом заключенного соглашения о сотрудничестве между украинским и американским производствами. Насколько известно, украинский государственный оборонный концерн вручил на протяжении года Вооруженным силам Украины более 2100 единиц оружия и техники, для ведения боя. Следовательно, «Укроборонпром» исполнил госзаказа по обороне страны на 100 процентов.
Напомним, ранее уже сообщалось, что прибыв на землю Донецкой области, Верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко передал военнослужащим, несущим службу у границ Украинского государства, шестнадцать бронированных «Хаммеров», новейшего вида вооружение и усовершенствованный катер. Также президент вручил руководителям подразделений соответствующую документацию на военную технику.