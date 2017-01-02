Российский куратор «ДНР» открыто признался в причастности Путина к военным действиям на Донбассе

Александр Жучковский, являющийся пособником самопровозглашенной «ДНР» из России, многократно утверждающий, что Россия непосредственно руководит сепаратистами на Донбассе, в очередной раз озвучил громкое заявление, передает replyua.net. Так, на своей странице в соцсети ВКонтакте он рассказал о недавно состоявшемся в Донецке заседании, в котором приняли участие представитель администрации российского президента. Согласно предположениям, речь идет о советнике Владимира Путина Александре Суркове, которому много раз приписывали звание «серого кардинала» Кремля по Донбассу. По информации Жучковского, главари террористов на данном заседании получили задание по увеличению в информационном пространстве сведений о поддержке российскими властями непризнанной «ДНР».
В ноябре прошлого года на страницах соцсетей состоялось весьма активное заявление Жучковского относительно физического истребления украинского народа. Так, координирующий группу «ИС» Константин Машовец заявлял, что столь резкие высказывание пособника «ДНР» способны нанести значительный вред российской пропаганде.