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Україна має 12 мільярдів кубометрів газу у сховищах

Україна має 12 мільярдів кубометрів газу у сховищах
Укртрансгаз відзвітувався про розмір запасів у вітчизняних сховищах на початок календарного року, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».

Так, станом на перше січня 2017 року, у підземних газосховищах зберігається одинадцять мільярдів дев’ятсот дев’яносто два мільйони кубометрів газу. Загалом, запаси блакитного палива на чотирнадцять відсотків менші за минулорічні (тоді у газосховищах було майже чотирнадцять мільярдів кубометрів газу), але на чотири з половиною відсотки вищі за показники 2015 року (на той момент у сховищах було майже одинадцять з половиною мільярдів кубометрів).

З початку опалювального сезону, який стартував в Україні тринадцятого жовтня 2016 року, наявні запаси палива зменшились на вісімнадцять з половиною відсотків, що становить два мільярди сімсот мільйонів кубометрів. Газовики наголошують, що у минулому році відбір із газосховищ на два мільярди кубометрів перевищив кількість закачаного газу. Так, протягом 2016 року у газосховища було закачано шість мільярдів триста вісімдесят вісім мільйонів кубометрів, а відібрано вісім мільярдів триста дев’яносто мільйонів кубометрів газу. Зменшення обсягів накопичення блакитного палива газовики пояснюють тим, що вже більше року Україна не купує російського газу.
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