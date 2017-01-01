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В Украине начал действовать закон о прогрессе инвестклимата

В Украине начал действовать закон о прогрессе инвестклимата
С наступлением 1 января в Украинском государстве произошло немало изменений. К примеру, в стране подорожали сигареты, сотрудники Нацполиции обязаны использовать новую атрибутику, также в этом году минимальная заработная плата украинца должна вырасти в два раза. Но, кроме всего этого в государстве также начал действовать закон, согласно которому был модифицирован Налоговый кодекс государства в отношении инвестклимата, о чем говорят сами нормы закона.

Как информирует replyua.net, законопроект предусматривает собой администрирование финансовым ведомством (Минфином) или же госпредприятием при нем всех баз информации, а также введение единственной базы личного налогового консультирования на ресурсе фискальной службы государства.

В соответствии с вступлением в действие документа, в планах имеется ввести полноценный кабинет плательщика налогов в электронном виде. Кроме того предполагается заменить условия отнесения налогоплательщика к списку крупнейших плательщиков налогов. Действием закона также предусматривается ликвидация налоговой милиции и открытие нового органа в стране – Финансовой полиции. Деятельность этого учреждения будет регулироваться отдельным законом.
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