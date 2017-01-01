Пограничники получили от Порошенко новую технику

Верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко отметил, что сейчас в стране осуществляется задача по образованию целостной системы стражи морских границ.
Как передает replyua.net, посетив Донецкий регион, украинский лидер оценил вышку для наблюдения и поучаствовал в запуске устройства раннего обнаружения, предостережения, а также установления целей AEROS, находящейся в Мариуполе. Кроме того гарант Конституции вручил украинским приграничным военнослужащим модернизированный катер, вооружение нового типа, а также шестнадцать единиц бронеавтомобилей Hummer. Помимо прочего президент также вручил командирам подразделений соответствующую документацию на технику и оборудование. Петр Порошенко подчеркнул, что в настоящий момент власти страны выполняют задачу по образованию целостной системы охраны водных границ страны и ее экономики в морской зоне.
Президент отметил: «Усовершенствованный пост технического слежения «Мариуполь» является образцом того, как мы совершенствуемся в исполнении этого задания. Этот механизм оборудован системой раннего обнаружения, предупреждения, а также идентификации целей. Он может без проблем одновременно обнаружить цель на воду и в воздухе. Если нужно, найдем даже и пловца».