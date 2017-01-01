Неизвестные вывесили сепаратистский флаг над Закарпатской ОГА

По информации руководителя организации «Карпатська Січ» Тараса Деяка, за несколько часов до наступления 2017 года рядом со зданием областной городской администрации члены организации «Подкарпатская Русь», агитирующей за предоставление Закарпатью автономии, вывесили свой флаг, передает replyua.net. Соответствующую информацию Деяк разместил на своей странице в Facebook. По данным активиста, представители провокационного движения, финансирование которых осуществляет непосредственно Москва, поддерживают идею автономного существования Закарпатья.
Спустя некоторое время Деяк написал, что вывешенный провокаторами флаг сняли со здания ОГА, злоумышленников задержали. Им предстоит дача показаний в СБУ. Тарас Деяк пообещал, что его организация не допустит, чтобы в регионе произошла дестабилизация ситуации. «Мы не дадим представителям сепаратистских движений распространять пропаганду. Новый год станет годом вашего поражения, мы о вас «позаботимся»,- подчеркнул Деяк.
Ранее в СМИ появилось скандальное интервью главы областного совета Закарпатья и представителя БПП Михаила Ривиса. По его словам, правительство Украины не должно забывать о существовании этого региона, если хочет видеть его далее в составе страны.