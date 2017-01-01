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Уверен, в 2017 году закончится война и мы вернем наш Донбасс - Пономарь

Уверен, в 2017 году закончится война и мы вернем наш Донбасс - Пономарь
Олег Пономарь в статье на сайте «Фокус» пишет о том, что предстоит сделать Украине в 2017 году. Он сообщает: «Украина преодолела еще одни военный год. Она живет и борется. Меняется сама, и меняются ее люди. Мы становимся ответственнее, мы взрослеем», - передает replyua.net.

Пономарь пишет: «Украина в завершившемся году продолжила стратегический путь евроинтеграции, с каждым шагом отдаляясь дальше и дальше от недоимперии Зла. Состоялся важный для нас саммит НАТО, который установил для Украины стратегическую дату – 2020 год, когда Украина будет готова стать полноправным членом альянса».

Политический обозреватель подчеркивает, что эти события определяют дальнейшие цели развития Украины. «В 2017 году полностью должно быть выполнено соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС, а это значит, что украинскому обществу и его лидерам нужно многое изменить, выполнить много трудной и интересной работы», - сообщает он. Пономарь подчеркивает: «Я полностью уверен, что в 2017 году Украина восстановить контроль над Донбассом – война закончится. После этого настанет очередь Крыма – он никогда не переставал быть украинским».

Блогер также добавляет: «Благодарю западных союзников Украины за огромную помощь, а ее народ – за смелость и мужество. Желаю всем счастья в новом году. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину».
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