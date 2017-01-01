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Пономарь: прошел год и пора подводить итоги

Пономарь: прошел год и пора подводить итоги
Блогер Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке напоминает о том, что писал ровно год назад – 1 января 2016 года. Каждый из его читателей может подвести итог тому, удалось ли ему выполнить запланированное за год, - передает replyua.net.

Пономарь напоминает, что год назад писал о том, что нужно сделать, чтобы Украина по-настоящему стала европейской страной. Он писал: «Если вы хотите перемен – начните с себя, усовершенствуйтесь, узнавайте больше, встречайте новых людей и займитесь английским языком. Будьте рациональней, оптимистичней, целеустремленней – лишь с переменами в каждом из нас Украина сможет достичь успеха. Радуйтесь нашим общим победам и будьте строгими к выполнению законов. Лишь выполняя их сами, вы можете требовать этого от других».

Блогер сообщает: «Пост написан ровно год назад, как мотиватор. И как раз можно отчитаться в комментариях как продвигается ваш английский. Кто отточил, кто начал только. Как вы изменились. Стали ли больше европейцами. Отходим ли мы от совка».
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